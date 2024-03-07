В США признали превосходство российских танков над американскими в зоне СВО

Эффективность российских танков превосходит таковую у танков Abrams американского производства, которые используют украинские войска, считает экс-разведчик армии США Скотт Риттер. Об этом он заявил в разговоре с «Известиями».

«Российские системы или системы советской эпохи гораздо проще в эксплуатации, они надежнее, поэтому у них больше времени на выполнение поставленных задач. Кроме того, эти системы редко выходят из строя. У русских эффективность с их старыми и даже новыми танками выше, чем у ВСУ, оснащенных Abrams», — рассказал Риттер.

Бывший разведчик объяснил, что американские танки гораздо сложнее обслуживать, так как они разработаны для ведения боевых действий по стандартам США, предполагают наличие техподдержки и запасных комплектующих, а также создание системы профилактического обслуживания.

По мнению эксперта, украинские войска смогут использовать лишь 20-30% боевого потенциала Abrams, так как в остальное время танки будут либо находиться в режиме ожидания, либо перебрасываться на зарубежные склады.

1 марта командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат рассказал, что бойцы группировки «Центр» смогли подбить два американских танка Abrams при помощи FPV-дронов.

В конце февраля сообщалось, что российские военные на Авдеевском направлении впервые поразили американский танк M1 Abrams. В 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде сообщили, что танк уничтожил боец с позывным «Рассвет».

Ранее в США назвали Украину кладбищем американских танков.