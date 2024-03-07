Растущее число подбитых танков M1 Abrams на Украине показали, что они ничем не лучше других бронемашин. Об этом заявил обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу.

»Украина стала кладбищем танков, и три M1 Abrams — это лишь новые трупы на нем, что бы ни говорили о них американские военные», — написал Сучиу. Он также отметил, что за неполную неделю ВСУ потеряли в боях три американских основных боевых танка M1 Abrams.

Вопреки бравурным заявлениям американских политиков о якобы важной роли Abrams на поле боя, данные машины не оправдали ожиданий, добавил Сичиу. По его словам, украинцы слишком привыкли к советским боевым машинам, поэтому не могут быстро освоить западные модели.

Автор согласился со словами пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие.

Накануне сообщалось, что российские военные подбили очередной танк Abrams на Авдеевском направлении.

Ранее была названа причина эффективного уничтожения танка Abrams у Бердычей.