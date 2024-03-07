В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

Несколько взрывов произошло в городе Запорожье, который находится под контролем украинской армии. Об этом сообщило издание «Страна».

Подробности не приводятся.

Сообщается, что воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Накануне председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что несколько сотен жителей города Запорожье, разделявших пророссийские взгляды, пропали без вести с февраля 2022 года.

4 марта сообщалось об активизации боев на Запорожском направлении, в частности со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки.

Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам украинской инфраструктуры 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос, готова ли была Россия вывести войска из Запорожья.