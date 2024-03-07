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В Курской области объявили ракетную опасность

Старовойт объявил ракетную опасность в Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о ракетной опасности в регионе. Об этом он написал в Telegram-канале.

Старовойт призвал жителей области укрываться в помещениях без окон и со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — подчеркнул политик.

До этого ракетная опасность была объявлена в Суджанском районе Курской области после атаки дронов Вооруженных сил Украины.

Утром 6 марта Старовойт сообщил, что ВСУ атаковали регион беспилотником, в результате чего произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов. Что это за предприятие, политик не уточнил.

Накануне в Минобороны РФ заявили о пресечении попытки украинской армии совершить террористическую атаку на территории Российской Федерации.

Ранее беспилотный аппарат ВСУ атаковал горно-обогатительный комбинат в Железногорске Курской области.

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Операция на Украине
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