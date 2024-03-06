Российские истребители перехватили над Черным морем самолеты ВВС Британии

Российский экипаж Су-30 сопроводил самолет радиотехнической разведки RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«6 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к <…> границе РФ три воздушные цели», — уточнили в ведомстве.

В воздух подняли истребитель Су-30. При приближении российского военного борта иностранные самолеты развернулись от российской территории. Нарушение границы не зафиксировали.

В министерстве подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся «в строгом соответствии» с международными правилами.

Во вторник, 5 марта, российский Су-27 не допустил нарушения границы французскими самолетами. Летчики обнаружении три воздушные цели: самолет Е-3Ф и два истребителя Рафаль-С ВКС Франции

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.