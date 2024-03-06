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Губернатор Воронежской области призвал жителей не снимать места падений беспилотников ВСУ

Губернатор Гусев призвал жителей Воронежской области не снимать работу сил ПВО

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Shutterstock

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале призвал местных жителей не снимать и не публиковать в соцсети и на различные интернет-ресурсы записи с мест падений беспилотников.

Также он попросил не снимать работу местных средств противовоздушной обороны (ПВО) и ее последствия.

«Такими действиями вы помогаете противнику и подвергаете опасности сотрудников оперативных служб, которые работают на местах атак», — пояснил Гусев.

В Воронежской области отменили угрозу атаки беспилотным летательным аппаратом. Накануне Александр Гусев сообщил, что над Воронежем средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спустя несколько минут в небе над городом сбили второй украинский дрон.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе произошло возгорание. В экстренных службах рассказали, что после падения беспилотника на нефтебазе загорелись три резервуара.

Ранее ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района в Брянской области.

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