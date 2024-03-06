Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше рассказали, когда инициатива полностью перейдет к России

Генерал Пацек: инициатива на Украине полностью перейдет к России в конце апреля

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

В конце апреля — начале мая инициатива в военном конфликте на Украине полностью перейдет к российской армии. Об этом заявил польский генерал Богуслав Пацек, которого цитирует RMF FM.

По его мнению, именно в это время погодные условия будут более благоприятными для наступления российских войск. Генерал также отметил, что оказываемой западными странами помощи Украине недостаточно для противостояния с ВС РФ.

Пацек подчеркнул, что у России есть большое преимущество по всей линии фронта. Он обратил внимание, что в настоящее время Армия России действует даже «не в полную силу».

До этого американский журнал Newsweek сообщал, что без военной помощи Украине от стран Запада инициатива в конфликте окончательно перейдет к России. Издание отмечало, что после установления контроля над Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) российские силы сохранили наступательную динамику и продолжают добиваться успехов на поле боя.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами