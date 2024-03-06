В Польше рассказали, когда инициатива полностью перейдет к России

В конце апреля — начале мая инициатива в военном конфликте на Украине полностью перейдет к российской армии. Об этом заявил польский генерал Богуслав Пацек, которого цитирует RMF FM.

По его мнению, именно в это время погодные условия будут более благоприятными для наступления российских войск. Генерал также отметил, что оказываемой западными странами помощи Украине недостаточно для противостояния с ВС РФ.

Пацек подчеркнул, что у России есть большое преимущество по всей линии фронта. Он обратил внимание, что в настоящее время Армия России действует даже «не в полную силу».

До этого американский журнал Newsweek сообщал, что без военной помощи Украине от стран Запада инициатива в конфликте окончательно перейдет к России. Издание отмечало, что после установления контроля над Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) российские силы сохранили наступательную динамику и продолжают добиваться успехов на поле боя.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.