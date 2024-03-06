В МЧС сообщили о горении резервуара на складе после удара беспилотника

На складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) Михайловский горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева в Железногорске загорелись резервуары. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве пояснили, что резервуары предназначены для хранения нефтепродуктов. При этом там заверили, что сил и средств достаточно для тушения возгорания. Сообщений о пострадавших не поступало.

Глава региона Роман Старовойт также отмечал, что в результате атаки никто не пострадал, оперативные службы работают на месте инцидента.

По данным Telegram-канала Mash, украинские военные могли запустить беспилотник с территории Сумской области Украины. Дрон попал в резервуар с топливом на территории предприятия. Пострадавших нет, на месте работают пожарные.

В этот же день украинские беспилотники дважды атаковали Воронежскую область. Минобороны России подтвердило уничтожение дрона над регионом.

Накануне ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе произошло возгорание.

Ранее глава Тувы объявил о введении в республике ЧС регионального значения после взрыва.