В Суджанском районе Курской области отменили сигнал ракетной опасности

В Суджанском районе Курской области отменена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Отбой ракетной опасности в Суджанском районе. Опасность в Железногорске сохраняется», — написал чиновник.

Ракетная опасность в Суджанском районе была объявлена в 11:30, ее отменили спустя 14 минут.

Утром 6 марта Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали регион беспилотным летательным аппаратом, в результате чего произошел пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Что это за предприятие, чиновник не уточнил.

Позднее Telegram-канал Mash информировал, что украинский дрон атаковал горно-обогатительный комбинат имени А. В. Варичева в Железногорске. По данным портала, БПЛА попал в резервуар с топливом на территории предприятия. Никто при этом не пострадал.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.