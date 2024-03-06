Угроза атаки беспилотником отменена в Воронежской области

В Воронежской области отменена угроза атаки беспилотным летательным аппаратом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Угроза атаки БПЛА в Воронежской области отменена», — написал он.

Накануне Александр Гусев сообщил, что над Воронежем средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спустя несколько минут в небе над городом сбили второй украинский дрон.

6 марта дежурные средства ПВО перехватили беспилотник ВСУ над территорией Воронежской области.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о запущенном со стороны ВСУ дроне в селе Новопетровка.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе произошло возгорание. В экстренных службах рассказали, что после падения беспилотника на нефтебазе загорелись три резервуара.

Ранее ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района в Брянской области.