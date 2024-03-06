Появилось видео пожара на комбинате в Железногорске после атаки беспилотника ВСУ

В Курской области на территории Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева в Железногорске после атаки беспилотника начался крупный пожар. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».

По данным канала Mash, украинские военные могли запустить БПЛА с территории Сумской области Украины. Стало известно, что дрон попал в резервуар с топливом на территории предприятия. Пострадавших нет, на месте работают пожарные.

Изначально об атаке дрона ВСУ сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он сказал, что произошел пожар на складе с горюче-смазочными материалами, но не уточнил, где именно.

В этот же день украинские беспилотники дважды атаковали Воронежскую область. Минобороны России подтвердило уничтожение дрона над регионом.

Накануне ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе произошло возгорание. В экстренных службах рассказали, что после падения беспилотника на нефтебазе загорелись три резервуара.

Ранее в экстренных службах назвали возможную причину взрыва на ТЭЦ в Туве.