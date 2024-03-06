На Украине объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно информации ресурса, сирены зазвучали во всех регионах практически одновременно – около 9:45 (мск).

5 марта воздушная тревога объявлялась в пяти областях Украины. Сирены раздавались в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

В ночь на 5 марта в Одессе произошла серия взрывов. По информации украинских СМИ, в городе работала система противовоздушной обороны.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.