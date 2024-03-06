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В Курской области загорелся склад с горюче-смазочными материалами после атаки ВСУ

Старовойт: атака ВСУ привела к пожару на складе с горюче-смазочными материалами

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В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотным летательным аппаратом по Железногорском району Курской области произошел пожар на складе с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, горит резервуар с топливом, никто не пострадал. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы.

В этот же день украинские беспилотники атаковали Воронежскую область. Минобороны России подтвердило уничтожение дрона над регионом.

Накануне в Белгородской области ВСУ с дрона сбросили боеприпас на автомобиль, после чего произошел взрыв. Никто не пострадал. Кроме того, в регионе загорелись несколько резервуаров на нефтебазе около села Долгое.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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