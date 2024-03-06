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Средства ПВО сбили беспилотник в районе села Ближнее Белгородской области

Гладков: в небе над селом Ближнее Белгородской области сбили беспилотник

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Антон Вергун/РИА Новости

Средства ПВО сбили беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.

По словам Гладкова, информации о пострадавших на данный момент нет. До этого в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

Днем ранее под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. По его словам, пострадавших в результате произошедшего нет, была повреждена линия электропередачи.

Он отметил, что под отключение электричества попали абоненты шести населенных пунктов: хуторов Мухин и Марьино, поселков Ленинский и Первомайский и частично двух сел — Вознесеновка и Нежеголь.

Ранее под Шебекино в Белгородской области сбили дрон.

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