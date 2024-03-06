В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он призвал горожан не подходить к окнам дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Людям, находящимся на улице, посоветовали спуститься в укрытие или иное безопасное место.

До этого над Воронежем средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спустя несколько минут в небе над городом сбили второй беспилотник, отметил губернатор Александр Гусев. При этом из людей никто не пострадал. Гусев предупредил, что опасность атаки беспилотными летательными средствами в городе сохраняется.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе произошло возгорание. В экстренных службах рассказали, что после падения беспилотника на нефтебазе загорелись три резервуара.

Ранее ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района в Брянской области.