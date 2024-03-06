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Американская газета назвала линию обороны ВСУ удивительно слабой

NYT: линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки оказалась удивительно слабой

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Одной из причин отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) является «удивительно слабая» линия обороны к западу от Авдеевки. Об этом заявила американская газета New York Times (NYT).

Обозреватели издания изучили спутниковые снимки, которые были сделаны компанией Planet Labs, и поразились «разреженным рудиментарным траншеям», выступающим в качестве укреплений. Журналисты отмечают, что Украина даже не пыталась укреплять оборону, хотя бои за Авдеевку продолжались несколько месяцев.

В статье говорится, что украинская армия не сделала ничего для защиты ключевых транспортных магистралей. ВСУ даже не смогли создать минимальные преграды для российских танков, поэтому сейчас украинская армия вынуждена отступать. New York Times подчеркивает, что теперь все формируется в спешке и с плохим качеством.

До этого украинские военнослужащие рассказали газете The Washington Post, что отступление ВСУ из Авдеевки было паническим и неорганизованным.

Ранее российские военные взяли под контроль южную часть Работино.

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