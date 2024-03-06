Над Воронежской областью сбили второй за сутки беспилотник

Системы противовоздушной обороны сбили второй за утро 6 марта беспилотный летательный аппарат над Воронежской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Над Воронежской областью силами ПВО обнаружен и ликвидирован еще один БПЛА самолетного типа», — написал чиновник.

Гусев заверил, что пострадавших среди граждан нет.

Также губернатор предупредил, что опасность атаки беспилотниками сохраняется. Он призвал граждан следить за оповещениями от правительства области либо от МЧС России.

В случае необходимости он посоветовал людям срочно перейти в комнату без окон, а на улице найти любое здание, парковку, подземный переход. Если дрон обнаружен раньше сигнала опасности, необходимо следовать правилам.

Утром 6 марта министерство обороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины при помощи БПЛА совершить теракт на территории Воронежской области. Это произошло около 7 часов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.