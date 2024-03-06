Над Воронежем системы ПВО сбили дрон ВСУ

Над Воронежем средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев.

Спустя несколько минут в небе над городом сбили второй беспилотник, отметил губернатор. При этом из людей никто не пострадал. Гусев предупредил, что опасность атаки беспилотными летательными средствами в городе сохраняется.

Ранним утром 6 марта дежурные средства ПВО перехватили беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией Воронежской области.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о запущенном со стороны ВСУ дроне в селе Новопетровка.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе произошло возгорание. В экстренных службах рассказали, что после падения беспилотника на нефтебазе загорелись три резервуара.

Ранее ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района в Брянской области.