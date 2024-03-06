В Одессе много пророссийски настроенных жителей, но они стараются не привлекать к себе внимания из-за активности украинских спецслужб. Об этом рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья.

«Русских людей в Одессе на самом деле немало, но они не высовываются — чтобы иметь шанс дождаться освобождения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, они помнят, что произошло с активистами, выступавшими на Майдане в Киеве.

Подпольщик также рассказал, что сейчас в Одессе много чиновников и переселенцев с Западной Украины. Он утверждает, что из-за переезда этих людей, которых меньше по сравнению с жителями, начали возникать конфликты из-за русского языка.

В начале марта сообщалось, что пророссийские подпольщики Одессы изучают и передают российской стороне информацию о местонахождении и передвижении солдат Вооруженных сил Украины.

Представитель подпольщиков заявил, что им удалось «приземлить некоторых нацистов», кто-то из них поступил в больницу, «кто-то уже и функционировать никогда не сможет».

Ранее сообщалось, что с помощью подпольщиков под Херсоном был уничтожен склад и военная техника ВСУ.