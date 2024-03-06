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Минобороны России подтвердило уничтожение беспилотника ВСУ в Воронежской области

МО России: средствами ПВО перехвачен беспилотник ВСУ над Воронежской областью

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«Около 07:00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

Накануне об уничтожении беспилотника сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

5 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о запущенном со стороны ВСУ дроне в селе Новопетровка.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе произошло возгорание. В экстренных службах рассказали, что после падения беспилотника на нефтебазе загорелись три резервуара.

Ранее ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района в Брянской области.

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