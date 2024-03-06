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Балицкий высказался о сроках освобождения всей Запорожской области

Балицкий надеется, что ВС РФ скоро возьмут под контроль всю Запорожскую область

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Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгения Балицкий выразил надежду, что Вооруженные силы России в ближайшее время возьмут под свой контроль часть региона, занятую украинскими войсками. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот вопрос лучше задавать военным, но я надеюсь, что в максимально короткие сроки. Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена», — сказал чиновник.

3 марта Балицкий заявил, что российская артиллерия доминирует на Запорожском фронте над украинскими военными. По его словам, речь идет о боестолкновениях в районе населенных пунктов Работино и Вербовое.

28 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября 2022 года в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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