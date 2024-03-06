Балицкий рассказал о ситуации на Запорожском направлении

В настоящее время ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области стабильная. Об этом заявил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, Запорожской фронт «двигается потихоньку», но Вооруженные силы России «отодвигают» украинские войска от городов региона.

«Противник еще пока обстреливает Запорожскую область, компенсируя свои неудачи на фронте тем, что бьет по инфраструктуре, социальным объектам. Но для нас это не проблемы, а задачи, которые мы понимаем для себя как необходимые для восстановления мирной жизни», — продолжил чиновник.

Он также сказал, что обстановка в регионе в целом «гораздо лучше», чем была год назад, жители возвращаются в свои дома, а бойцы ВС РФ намного лучше оснащены.

До этого Балицкий заявил, что российская артиллерия доминирует на Запорожском фронте над украинскими военными. По его словам, речь идет о боестолкновениях в районе населенных пунктов Работино и Вербовое.

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