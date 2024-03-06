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Российская армия в зоне СВО уничтожила РСЗО HIMARS американского производства

РИА Новости: в зоне СВО были уничтожены две РСЗО HIMARS

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Lockheed Martin

Российскими бойцами на Донецком и Херсонском направлениях была уничтожены реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам командира одного из российских подразделений, на Донецком направлении РСЗО HIMARS была уничтожена в тыловом районе украинской армии.

Видео уничтожения установки американского произодства было продемонстрировано Telergram-каналом «Изнанка». На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата, виден взрыв стоящей на границе лесополосы HIMARS. Сообщается, что боевая машина была уничтожена ракетным ударом.

В свою очередь, пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил РИА Новости об уничтожении РСЗО HIMARS на границе региона с Николаевской областью. По его словам удар по вражеской установке был нанесен подразделениями группировки войск «Днепр» из ракетного комплекса «Искандер».

Василенко отметил, что именно из этой пусковой установки HIMARS Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сентябре 2022 года ударили по зданию военно-гражданской администрации в Херсоне.

До этого сообщалось, что двигатель и хвостовую часть американской ракеты HIMARS, сбитую российской ПВО, обнаружили в Ясиноватой в ДНР.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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