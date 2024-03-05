Хуситы нанесли удары по двум эсминцам США в Красном море

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары по двум эсминцам США в Красном море. Об этом в социальной сети Х (бывший Twitter) сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы, ракетные войска и военно-воздушные силы Йемена... провели уникальную военную операцию, в ходе которой они атаковали два американских эсминца в Красном море», — написал он.

По словам Сариа, атака была совершена с помощью нескольких противокорабельных ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Он также отметил, что хуситы могут расширить операции против враждебных им целей. Вместе с тем Сариа заявил, что военные операции движения будут продолжаться, пока «агрессия (против палестинцев. — «Газета.Ru») не прекратится и осада с палестинцев в секторе Газа не будет снята».

До этого хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе.

На фоне войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.