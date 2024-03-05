В Госдепе заявили, что у Украины есть «военные сюрпризы» для России

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга заявил, что страна верит в то, что у Вооруженных сил Украины есть «военные сюрпризы» для России, передает ТАСС.

«Мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждем результатов», — сказал Миллер.

По его словам, Украина имеет план, который может позволить ей добиться победы.

До этого экс-сотрудник госдепартамента США Майк Бенц сообщал, что после урегулирования украинского конфликта мировая общественность узнает, что Украина была крупнейшей операцией Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в истории.

Также издание New York Times писало о создании на территории Украины 12 секретных военных баз ЦРУ. Утверждалось, что ведомство снабжает Киев данными для ракетных ударов. Позже военный обозреватель Влад Шлепченко заявлял, что в статье NYT о деятельности ЦРУ на Украине есть неочевидный посыл.

Ранее Маск отреагировал на информацию о военных базах ЦРУ на Украине.