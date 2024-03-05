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Генерал ВСУ высказался о тактике российской армии

Генерал ВСУ Кривонос: ВС РФ выбрали новую мощную тактику и продвигаются вперед

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Евгений Биятов/РИА Новости

Генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос выразил мнение, что российские военные пользуются новой мощной тактикой, которая помогает войскам ВС РФ продвигаться вперед. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

«Нужно обратить внимание, что враг постоянно меняет тактику своих войск. Он перешел к мощной тактике, очень хорошо организовал разведку, он знает наши стыки между воинскими частями и пытается продвигаться вперед», — сообщил Кривонос.

По его словам, армия России активно применяет на фронте минометы и беспилотники, а Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку войск и боеприпасов.

До этого российский военкор Чингис Дамбиев сообщил, что войска ВС РФ уничтожили третий танк Abrams в зоне СВО. Американская техника была уничтожена в районе населенного пункта Бердычи. Сообщается, что удар был нанесен из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) бойцами 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения.

Ранее в ДНР рассказали об особенностях подбитого под Авдеевкой танка M1 Abrams.

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