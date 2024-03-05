В селе Работино за последние сутки обострились боевые действия

В селе Работино на запорожской линии фронта за последние сутки обострились боевые столкновения и возросла их интенсивность. Об этом сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, украинские боевики с колес бросают своих сослуживцев «на убой» и стягивают к местам столкновений различные виды войск. Также Рогов отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывают на позиции танки, артиллерию, дроны и РСЗО.

Тем не менее потери противника за сутки составили не менее 80 боевиков, отметил Рогов.

Накануне Рогов заявил, что на ряде участков Запорожского фронта активизировались боестолкновения. По его словам, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки.

Ранее в сеть попало видео уничтожения американского танка Abrams FPV-дроном «Упырь».