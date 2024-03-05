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Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Минобороны РФ: cилы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны России сообщило, что 5 марта около 12:30 по московскому времени пресекло попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе произошло возгорание. В экстренных службах рассказали, что после падения беспилотника на нефтебазе загорелись три резервуара.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ночью 5 марта над территорией Белгородской области была пресечена попытка атаки c применением трех БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Ранее ВСУ обстреляли ж/д станцию в Курской области.

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