Украинские БПЛА повредили подстанцию в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили налет на Каховку, повредив трансформаторную подстанцию, она будет восстановлена. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Он подчеркнул, что ночью 4 марта украинская сторона провела очередную атаку беспилотников на подстанцию в Каховке.

По словам губернатора, весь нанесенный ущерб будет поправлен, инфраструктура восстановлена, а людям обеспечат безопасность.

До этого Сальдо назвал целью высадки ВСУ на Тендровской косе установку украинского флага на камеру.

По словам Сальдо, сейчас инициативу на линии фронта в регионе сохраняют ВСУ, поэтому ВС РФ следует сохранять бдительность и быть готовыми к новым провокациям подобного рода.

До этого командир российского подразделения с позывным «Гром» заявил о том, что ВС РФ пресекают все попытки переправиться на левый берег еще до того, как солдаты ВСУ спускаются на воду.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.