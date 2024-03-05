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Военный эксперт раскрыл последствия ввода войск НАТО на Украину

Военэксперт Рожин: ввод войск НАТО на Украину приведет к глобальному конфликту

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Mindaugas Kulbis/AP

Ввод контингента НАТО на Украину станет шагом к третьей мировой войне. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил военный эксперт Борис Рожин. Он напомнил, что Россия в самом начале специальной военной операции предупреждала, что будет рассматривать это в контексте прямого вовлечения Североатлантического альянса.

«Условно говоря, какая-нибудь польская танковая бригада заходит, разворачивается где-нибудь в Ивано-Франковске. Россия начинает наносить по расположению этого подразделения удары, допустим, «Искандерами». Это потянет за собой очередной виток обострения, и так, шаг за шагом, будет развиваться эскалация конфликта», — объяснил Рожин.

Он допустил, что подобный сценарий может привести к повторению Карибского кризиса. По его словам, только страх перед российским ядерным оружием удерживает НАТО от нападения на РФ.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «не исключает» отправку войск НАТО на Украину и этим высказыванием сделал сенсацию, которая привела союзников Парижа в ужас и сбила всех с толку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Запорожье объяснили, почему войска НАТО не начнут военные действия на Украине.

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