В Белгородской области отменена ракетная опасность

Ракетная опасность отменена в Губкинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба мэрии Белгорода со ссылкой на данные Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Утром 5 марта ракетная опасность объявлялась в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области.

«Внимание! Губкинский городской округ. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении белгородской мэрии.

Других подробностей не приводится.

До этого в Министерство обороны РФ сообщили, что в ночь на 5 марта дежурными средствами ПВО была пресечена попытка атаки трех беспилотников самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Все дроны были уничтожены.

Также 2 марта над территорией Белгородской области российские военные в течение дня сбили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.