В ночное время в Одессе на юге Украины произошли взрывы, вызвавшие активацию системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает агентство «РБК Украина».

Дополнительные детали происшествия не уточняются, а местные власти отказались комментировать ситуацию.

В настоящее время действует воздушная тревога в Одесской области.

После этого украинское издание «Общественное» сообщило о еще нескольких взрывах в Одессе. Подробности не разглашаются, и местные власти воздерживаются от комментариев.

Ранее украинские СМИ сообщали о действиях системы противовоздушной обороны в городе.

3 марта сообщалось о взрывах в Днепре.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее МИД Франции назвал манипуляцией заявление о присутствии французских наемников на Украине.