Украинские солдаты расстреляли раненого российского военного

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли российских военных, которые пытались сдаться. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным информационного ресурса, украинские солдаты расстреляли раненного безоружного бойца Вооруженных сил (ВС) РФ. На опубликованном каналом видео российский военный с поднятыми руками дошел до позиций ВСУ, после чего по нему был открыт огонь.

По данным украинских каналов, это произошло на Лиманском направлении.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявлял, что бойцы ВСУ при отступлении из донецкого города Авдеевки добивали раненых иностранных наемников, которые не могли самостоятельно покинуть населенный пункт.

В начале февраля Верховный суд ДНР вынес приговор военному ВСУ, отдавшему приказ стрелять в мирных жителей Мариуполя.

В октябре 2023 года в ДНР к пожизненному сроку был приговорен украинский военнослужащий Андрей Скорин, расстрелявший колонну беженцев в Мариуполе.

Ранее ВСУ обстреляли село в Харьковской области.