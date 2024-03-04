В Минобороны Украины заявили о «трагической» нехватке солдат и оружия

Вооруженным силам Украины «трагически» не хватает личного состава и снарядов, заявил уполномоченный представитель украинского министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец. Его слова приводит издание The Washington Post.

«Дефицит боеприпасов, оружия, снарядов... У нас нехватка личного состава, это трагедия», — сказал Бежевец.

По его словам, мирные жители призывного возраста должны принять, что у них больше нет времени «сидеть дома».

До этого президент Украины Владимир Зеленский посетовал на нехватку людей в рядах ВСУ. По его словам, этот фактор может привести к новым территориальным потерям страны.

По оценке Зеленского, чтобы оттеснить Вооруженные силы РФ, соотношение сил должно быть 1 к 1,5, однако сейчас оно составляет 1 к 7.

Тем временем украинской армии предрекли экстремальный дефицит боеприпасов. По мнению британского эксперта Александра Меркуриса, украинские оборонительные линии начнут рушиться уже летом в связи с нехваткой снарядов.

Ранее Илона Маска испугал дефицит боеприпасов в США из-за помощи Украине.