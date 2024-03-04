Немецкий политик назвала опасной поставку ракет Taurus Украине

Сопредседатель Левой партии ФРГ Янине Висслер считает опасной возможную передачу украинской армии ракет Taurus на фоне скандала с утечкой разговора высокопоставленных немецких военных. Ее слова передает журнал Der Spiegel.

Висслер считает, что возможные атаки «до Москвы» рискуют «спровоцировать беспрецедентную спираль эскалации». Она также призвала внести ясность в ситуацию с утечкой этих данных.

«Когда высокопоставленные офицеры обмениваются информацией о поставках оружия и военных сценариях через устройства, которые не защищены от прослушивания, шпионаж становится намного проще», — добавил Висслер.

До этого глава министерства обороны Германии Борис Писториус не стал исключать, что генеральная прокуратура страны может возбудить уголовное дело из-за перехвата разговора высокопоставленных военных.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявляла, что утечка разговора немецких офицеров говорит о непрофессионализме армейской элиты ФРГ.