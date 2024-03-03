Украина проиграет на поле боя, если Соединенные Штаты не возобновят поставки военной помощи. Такое мнение выразил председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер, слова которого передает CBS.

«Нам нужно поддержать их сейчас, или они проиграют. И, я думаю, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон осознает эту чрезвычайную ситуацию. Лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис также осознает эту чрезвычайную ситуацию», — заявил Тернер.

3 марта британский эксперт Александр Меркурис заявил, что положение Вооруженных сил Украины резко ухудшается, что ведет к тому, что лидеры европейских стран обсуждают возможность отправки сил НАТО на конфликт.

В этот же день премьер Словакии Роберт Фицо сказал, что экс-премьеру Британии Борису Джонсону, как и послу страны в Словакии Найджелу Бейкеру, стоило бы объясниться по поводу того, почему Лондон сорвал достижение мирных договоренностей между Россией и Украиной.

До этого глава украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко допустил поражение Украины в энергетической войне с РФ.

Ранее Илон Маск задался вопросом, почему НАТО продолжает существовать.