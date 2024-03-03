В Израиле рассказали, когда завершится война с ХАМАС

Глава министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия страны не будет заканчивать войну до тех пор, пока не ликвидирует палестинское движение ХАМАС. Его слова передает издание The Times of Israel.

«Террористам некому помогать. Только мы решаем, о чем мы позаботимся в первую очередь, а о чем во вторую. Мы не закончим эту войну, не уничтожив ХАМАС. Такой ситуации не будет. Не будет ХАМАС как правящей организации», — сообщил Галант.

По его словам, на это потребуется время.

До этого сообщалось, что в плане перемирия в секторе Газа между армией Израиля и радикальным движением ХАМАС указан пункт об освобождении 400 палестинских заключенных из тюрем в обмен на передачу Израилю 40 заложников, среди которых женщины, мужчины старше 50 лет и в тяжелом состоянии. Отмечается, что такие договоренности были представлены еще 23 февраля в Париже на встрече с представителями от США, Египта и Катара.

По словам источников, соглашение подразумевает введение прекращения огня в секторе Газа ровно на шесть недель — по одному дню на каждого освобожденного заложника.

Ранее Моссад обвинил сотрудников ООН в причастности к нападению на Израиль.