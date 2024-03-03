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Сальдо назвал цель высадки ВСУ на Тендровской косе

Сальдо: целью высадки ВСУ на Тендровской косе была установка флага на камеру

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал целью высадки ВСУ на Тендровской косе установку украинского флага на камеру. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

«За прошедшую неделю стало окончательно понятно, что имела в виду вражеская пропаганда, распространяя вбросы о «наступлении в районе Черного моря». Противник провел ряд демонстрационных действий, самым ярким из которых была провалившаяся попытка высадки крупной группы диверсантов на Тендровской косе в Херсонской области», — рассказал чиновник.

По словам Сальдо, сейчас инициативу на линии фронта в регионе сохраняют ВСУ, поэтому ВС РФ следует сохранять бдительность и быть готовыми к новым провокациям подобного рода.

До этого командир российского подразделения с позывным «Гром» заявил о том, что ВС РФ пресекают все попытки переправиться на левый берег еще до того, как солдаты ВСУ спускаются на воду.

Ранее подполье сообщило о поражении цехов по сборке дронов в Днепре.

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