ВС РФ пресекают все попытки ВСУ форсировать Днепр

Попытки Вооруженных сил Украины перейти Днепр пресекаются российскими десантниками на правом берегу реки. Об этом сообщил командир российского подразделения с позывным «Гром», передает РИА Новости.

«Вон там, в направлении севера, там Днепр. Ну отсюда порядка семисот, восьмисот метров. Если обнаружено начало движения противника либо движение моторных лодок, болотоходов — начинаем его поражать еще в начале его выдвижения», — сообщил «Гром».

По его словам, все места выхода ВСУ к воде известны. И когда противник появляется в тех местах, российские военные открывают по ним артиллерийский огонь.

До этого сообщалось, что украинские солдаты пытаются пересекать Днепр на резиновых лодках, несмотря на крайне высокий риск быть уничтоженными в пути различными средствами огневого поражения. Командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным «Артист» пояснил, что правый берег Днепра, занятый ВСУ, несмотря на большую высоту, постоянно находится под прицелом российских орудий. Каждый день, по словам военнослужащего, украинские командиры отправляют к левому берегу подкрепления на самых разных плавсредствах — алюминиевых и резиновых лодках.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.