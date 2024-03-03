ВВС США запускают программу массового производства беспилотных истребителей

ВВС США выпустят 500 беспилотных истребителей за пять лет. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В рамках соответствующей программы в среднесрочный период планируется создать тысячи таких беспилотников. Задачей таких истребителей станет сопровождение и защита в бою таких самолетов, как истребитель пятого поколения F-35 и новый бомбардировщик США B-21.

Отмечается, что массовое производство дешевых беспилотников стало актуальным на фоне роста стоимости традиционных истребителей. Беспилотники будут экипированы искусственным интеллектом, который будет совершенствовать тактику ведения боя на основе анализа записей нескольких тысяч часов боев.

До этого эксперт по беспилотникам Федутинов заявил, что БЛА с ИИ станут главным оружием в войнах будущего.

По мнению специалистов США, во взаимодействии с пилотируемой авиацией беспилотные «верные ведомые» смогут выполнять различные задачи — вести разведку, наносить удары по различным целям (наземным, морским и воздушным), подавлять радиосигналы противника или же действовать в качестве ложных целей.

Ранее в США одобрили возможную продажу Индии беспилотников на $3,99 млрд.