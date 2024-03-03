Греческий боец «Иностранного легиона» «Кодекс» заявил, что боевые действия на Украине суровее, чем в Афганистане или Сирии. Его интервью опубликовало издание iefimerida.gr.

Причиной этого он назвал нехватку боеприпасов, отсутствие преимущества в живой силе, а также сложные погодные условия.

Мужчина назвал себя профессиональным военным. Он рассказал, что скрывает свое местонахождение от родителей, поскольку не хочет, чтобы они знали, чем он занимается. По словам мужчины, в настоящее время он сражается в рядах «Легиона» неподалеку от Артемовска.

«Многие приехали из Грузии и стран Балтии, из США, Северной Америки, Великобритании и многих других стран, включая Грецию. Добровольцы, приехавшие из Белоруссии и России, сформировали в составе украинской армии свои воинские части», — сообщил он журналистам.

До этого СК РФ возбудил дела против 523 наемников из 44 стран в рядах ВСУ.

Ранее СК установил личность 590 иностранных наемников на Украине.