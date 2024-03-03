Министр обороны Германии высказался об утечке разговора немецких офицеров

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что публикация разговора немецких офицеров является частью информационной войны, которую ведет Россия. Его слова приводит РИА Новости.

Глава минобороны ФРГ рассчитывает, что первые результаты проверки в связи с утечкой будут в начале следующей недели.

По словам Писториуса, на опубликованной записи военные обсуждали «различные сценарии». Как подчеркнул министр, это не означает, что власти дали «зеленый свет» для передачи Украине ракет Taurus.

Писториус также заявил, что публикация разговора немецких офицеров являлась «гибридной атакой» со стороны России с целью «подорвать решимость» в части поддержки Украины. Об этом сообщает Bild.

Глава МО Германии добавил, что в ходе расследования будет установлено, разрешено ли было немецким офицерам обсуждать то, что они обсуждали, и правильное ли средство связи они выбрали для этого — речь о платформе для онлайн-конференций Webex.

Расшифровка разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и якобы планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, появилась в сети 1 марта. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии признали уязвимость системы безопасности страны.