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Российские военные ударили по украинскому складу авиабоеприпасов

Минобороны: российские военные нанесли поражение складу боеприпасов ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что российские военные за сутки поразили склад авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Поражен склад авиационных боеприпасов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что также были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 106 районах.

Также стало известно, что подразделения группировки российских войск «Юг» заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

28 февраля сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли серию ударов по целям в Одессе. Предположительно, авиация поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения в порту Южный.

До этого в городе взрывы были слышны ночью 28 февраля. Также, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога прозвучала в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики (ДНР) и Херсонской области.

Ранее российские десантники уничтожили полевой склад украинских войск.

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Операция на Украине
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