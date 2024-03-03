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В Венгрии заявили, что отправка войск на Украину нарушит решение НАТО

Сийярто: отправка войск на Украину нарушает решение НАТО

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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth заявил, что отправка войск на Украину нарушает решение Североатлантического альянса.

«Два года назад государства — члены НАТО приняли решение о том, что НАТО не является воюющей стороной и что необходимо сделать все, чтобы избежать конфликта между НАТО и Россией. Западные политики, которые говорят об отправке войск, нарушают это решение НАТО», — подчеркнул Сийярто.

Он добавил, что позиция Венгрии остается неизменной — страна не будет направлять Украине солдат или вооружение.

До этого Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье ответил на вопрос, планируется ли визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Российскую Федерацию.

Сийярто также заявил о планах приехать на форум «Атомэкспо» в Сочи.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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