ВС РФ за сутки уничтожили 143 украинских беспилотника

Российские войска уничтожили 143 украинских беспилотника в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в течение суток уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также был уничтожен беспилотник «Байрактар ТБ-2».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что военные Вооруженных сил РФ продвинулись вперед в юго-западой части села Работино в Запорожской области.

Он пояснил, что у ВС РФ есть небольшое продвижение в данном населенном пункте. Там идут бои сверхвысокой интенсивности, проводятся встречные атаки.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.