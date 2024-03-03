В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Речь о коридоре, ванной, туалете или кладовой.

Тем же, кто находится на улице, нужно спуститься в укрытие или иное безопасное место, добавил Гладков.

1 марта Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью один украинский беспилотник и перехватили три дрона ВСУ над Белгородской и Новгородской областями. Дроны были самолетного типа.

До этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) умышленно бьют по гражданским объектам в Белгороде.

Ранее россиянка попросила убрать из центра Белгорода скульптуры, «оскорбляющие» жителей.