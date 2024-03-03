Жителей Энергодара предупредили об опасных минах-ловушках

Жителей Энергодара в Запорожской области предупредили об опасных минах-ловушках в виде «фонариков». Об этом сообщает Telegram-канал «Энергодарский связной».

«По городу разбрасываются фонарики и подобные им предметы. При нажатии на такой «фонарик» срабатывает детонатор, и он взрывается. Может очень сильно покалечить взрослого, для детей последствия могут быть еще опаснее», — говорится в сообщении.

Жителей города призвали не поднимать подозрительные предметы и провести беседы с детьми.

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