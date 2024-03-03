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Южная Корея получила снимки Пхеньяна со спутника

Yonhap: первый разведывательный спутник Южной Кореи передал снимки Пхеньяна

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Shutterstock

Первый южнокорейский разведывательный спутник сделал «высококачественные» фотографии Пхеньяна, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на источники среди военных.

«Судя по результатам редактирования недавно присланных спутниковых снимков, качество, как и ожидалось, хорошее. На фотографиях видны центр Пхеньяна и суда в порту», — рассказал источник.

Журналисты отмечают, что спутниковые снимки нуждаются в тщательном редактировании. Кроме этого, власти Южной Кореи ожидают, что в следующем месяце удастся получить снимки более высокого качества.

Другой источник отметил, что полноценная работа разведывательного спутника начнется к июню или июлю.

13 декабря министр обороны Республики Корея Шин Вон Сик пригрозил властям КНДР «адскими разрушениями» в случае нападения Пхеньяна.

Кроме этого, сообщалось, что Северная Корея планирует запустить на орбиту больше разведывательных спутников, так как этого «требуют существующие реалии».

Ранее в Пхеньяне снесли памятник, символизирующий союз с Южной Кореей.

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