Российский военный рассказал, как украинские БПЛА поражают мирные цели

Командир одного из российских подразделений в зоне спецоперации на Украине с позывным «Лего» рассказал, что украинские беспилотники залетают на большие расстояния вглубь России в режиме тишины и на высоте до тысячи метров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бойца, маршруты дронов корректируются спутниками.

«Он (беспилотник. — «Газета.Ru») летит в режиме молчания, он ничего не раздает, никакой сигнал. Они не управляются, вот им указана точка, они взлетели, курс им дали, они по курсу ушли и спутниками подтягиваются, корректируются спутниками», — поделился военный.

Он добавил, что цели таких атак — запугивание населения. В качестве еще одной причины он назвал вероятные ошибки операторов БПЛА с определением количества топлива или указанием неверных координат цели.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО уничтожили около 40 беспилотников над Крымом.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.