На Украине объявлена воздушная тревога

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса оповещения населения.

Отмечается, что сигнал прозвучал в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

До этого агентство УНИАН сообщало, что в Харьковской области произошли взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Telegram-канал украинского издания «Общественное» сообщал, что 2 марта в Одессе раздались взрывы, в области была объявлена воздушная тревога.

1 марта в Николаеве и подконтрольном украинским властям Херсоне также произошли взрывы.

28 февраля Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли несколько ударов по целям в городе Одессе. Предположительно, российские бойцы атаковали склад ракетно-артиллерийских вооружений на территории порта Южный.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.